video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمعية القابضة للتشييد والتعمير تعتمد القوائم المالية بإيرادات 12 مليار جنيه

الأحد، 25 فبراير 2018 05:39 م
جمعية القابضة للتشييد والتعمير تعتمد القوائم المالية بإيرادات 12 مليار جنيه خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام





كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

اعتمدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع اﻷعمال العام، وبحضور المهندس محمود حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة، وأعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016-2017.

 فى بداية الجمعية استعرض المهندس محمود حجازى أبرز النتائج المحققة، والتى أسفرت عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 12 مليار جنيه، وأرباح بلغت 1.2 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى السابق، كما تم الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

 ووافقت الجمعية العامة على إخلاء مجلس إدارة مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد فى حدود ما تم عرضه عن المركز المالى ونتائج اﻷعمال عن العام المالى 2016/2017، على أن يعاد تشكيل مجلس الادارة بعد نهاية مدة مجلس الادارة الحالى فى شهر يونيو المقبل وتفويض خالد بدوى وزير قطاع الاعمال رئيس الجمعية بذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانية

رئيس القابضة للتشييد: 12 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2016-2017

جمعية القابضة للتشييد

المهندس محمود حجازى

ارباح القابضة للتشييد

ايرادات القابضة للتشييد



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة