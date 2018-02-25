جمعية القابضة للتشييد والتعمير تعتمد القوائم المالية بإيرادات 12 مليار جنيه







كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع اﻷعمال العام، وبحضور المهندس محمود حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة، وأعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016-2017.

فى بداية الجمعية استعرض المهندس محمود حجازى أبرز النتائج المحققة، والتى أسفرت عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 12 مليار جنيه، وأرباح بلغت 1.2 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى السابق، كما تم الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

ووافقت الجمعية العامة على إخلاء مجلس إدارة مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد فى حدود ما تم عرضه عن المركز المالى ونتائج اﻷعمال عن العام المالى 2016/2017، على أن يعاد تشكيل مجلس الادارة بعد نهاية مدة مجلس الادارة الحالى فى شهر يونيو المقبل وتفويض خالد بدوى وزير قطاع الاعمال رئيس الجمعية بذلك.