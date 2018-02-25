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جامعة سوهاج تنظم ندوة بعنوان "مواجهة اﻹرهاب وبناء المجتمع"

الأحد، 25 فبراير 2018 10:36 م
جامعة سوهاج تنظم ندوة بعنوان "مواجهة اﻹرهاب وبناء المجتمع" جانب من الندوة





سوهاج محمود مقبول
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نظمت اﻹدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان " مواجهة الإرهاب وبناء المجتمع" ، بقاعة سيمنار بكلية التجارة بالجامعة الجديدة، والتى حاضر بها العميد قدرى على عبد المجيد مدير إدارة العلاقات العامة بأكاديمية الشرطة.

وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بأن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص الجامعة على إقامة مثل هذه الندوات التى من شأنها زيادة وعى الشباب الجامعى بالمخاطر التى تواجهها البلاد، وأهمية معرفتهم بالدور الكبير الذى تقوم به الشرطة والجهات المعنية لحماية جميع المنشآت واﻷفراد وبث روح اﻷمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

بدأ مدير إدارة العلاقات العامة بأكاديمية الشرطة حديثه بتوضيح اﻷسباب التى أدت إلى الهجوم على أفراد الشرطة أثناء ثورة 25 يناير، ودور وسائل اﻹعلام فى تشويه صورة رجل اﻷمن لدى أفراد المجتمع، ما أدى إلى خلق انطباعات غير صحيحة وفقدان الثقة فى جهاز اﻷمن بالكامل، كما أوضح أهمية معرفة المواطن بحقوقه وواجباته المنصوص عليها فى الدستور المصرى.

وتطرق العميد قدرى إلى قضية الإرهاب من حيث مفهومه، وأسباب انتشاره والهدف منه وكيفية التصدى له، وأشار إلى أن مواجهة اﻹرهاب تتم على 3 مراحل أولها التوعية الفكرية والتثقيفية للشباب بشكل خاص وضرورة معرفتهم باﻷفكار الخاطئة الموجهة لهم والتصدى لها، أما المرحلة الثانية تتمثل فى المواجهة المجتمعية من خلال مشاركة المجتمع اﻷجهزة اﻷمنية ومساعدتهم فى الكشف واﻹبلاغ عن العناصر اﻹرهابية المشكوك فيها، وأخيرًا تأتى المرحلة الثالثة والتى تخص الجهات اﻷمنية المعنية بالمواجهات المباشرة والسريعة مع الإرهابين.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب التساؤﻻت والمناقشات مع الطلاب المشاركين والبالغ عددهم 150 طالب وطالبة وحضر الندوة اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى.


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