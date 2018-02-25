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جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الشباب وبناء الدولة" بحضور أسامة الأزهرى 4 مارس

الأحد، 25 فبراير 2018 03:49 م
جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الشباب وبناء الدولة" بحضور أسامة الأزهرى 4 مارس جامعة حلوان





وائل ربيعى
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تنظم جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد العربى لمعاهد ومراكز اعداد القادة ومؤسسة الأهرام مؤتمر: "الشباب وبناء الدولة" نحو تفعيل دور الشباب فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، الذى تقام فعاليات صباح يوم الأحد الموافق 4 مارس المقبل بالجامعة، المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور أسامة الأزهرى من علماء الأزهر الشريف، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ويدير المؤتمر النائبة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربى لإعداد القيادات.

 

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مصر الجديدة "2030" ستكون ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والبيانات والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقى بجودة حياة المصريين.

 

على الجانب الآخر، ينظم مكتب الوافدين بجامعة حلوان احتفال تكريم وتخريج الطلاب القدامى والترحيب واستقبال الطلاب الجدد بشأن "رابطة طلاب جنوب السودان، وأكد الدكتور ماجد نجم، أن هذا التكريم يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة التى تهدف إلى جذب وزيادة أعداد الطلاب الوافدين وتوطيد العلاقات مع دول أفريقيا.

 

ويقام الاحتفال يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس المقبل بقاعة الاجتماعات بالدور الارضى بمبنى رئاسة الجامعة بالحرم الجامعى.

 

 


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جامعة حلوان

استراتيجية مصر

نقيب الصحفيين



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