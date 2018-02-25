جامعة المنيا تفوز بالمركز الأول فى "رفع الأثقال" بأسبوع "متحدى الإعاقة"







المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت لجنة التحكيم الدولية بقيادة الكابتن أيمن جلال رئيس لجنة تحكيم رفع الأثقال البارالمبية، والكابتن شريف سعد عضو باللجنة البارالمبية لرفع الأثقال، وكرم مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة نادى امبابة، عن فوز جامعة المنيا بالمركز الأول فى بطولة رفع الأثقال برصيد 35 نقطة ضمن مسابقات جامعة المنيا التى تنظمها فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، كما حصلت جامعة الأزهر على المركز الثانى برصيد 34 نقطة، وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز الثالث بعد حصدها 32 نقطة وذلك بعد منافسة كبيرة علي مستوي الجامعات المصرية.

وصرح الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن بطولة رفع الأثقال ضمت 5 أوزان للطلبة و3 أوزان للطالبات، حيث فاز وليد جلال بجامعة المنيا على الميدالية الذهبية وحصوله على المركز الأول في وزن 97ك ، وحصل الطالب محمد عادل جامعة المنصورة بالميدالية الفضية وحصوله على المركز الثانى، وجاء عبد المنعم عبد العال جامعة الزقازيق بالمركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية، وفى رفع الأثقال وزن 80 فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثانى، والاسكندرية على المركز الثالث، وفي وزن 65ك فازت جامعة دمنهور بالمركز الأول، وبنها بالمركز الثانى، وجاءت طنطا بالمركز الثالث.

أما بالنسبة للطالبات في وزن 67 فازت فايزة سامى جامعة القاهرة بالمركز الاول، ووزن 61 فازت الطالبة نعمات عبد الهادى بجامعة المنيا بالمركز الأول، بينما حصلت الطالبة عواطف صدقى بجامعة أسيوط على المركز الثانى، وفاطمة حسام بجامعة حلوان على المركز الثالث، ووزن 50 جاءت جامعة الزقازيق بالمركز الأول، والمنوفية بالمركز الثانى.

حضر تسليم الجوائز للطلاب الفائزة بالمراكز الأولى، الدكتور هانى العربى، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب،وعادل عبدالله مدير ادارة النشاط الرياضي، والدكتور احمد بسيونى، ومحمد رشاد، ويسري خلاف ونعمة رؤوف، ود.مصطفي رشاد مسئول النشاط.