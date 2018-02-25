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جامعة أسوان تعلن رعاية مهرجان مسرح الجنوب أبريل المقبل

الأحد، 25 فبراير 2018 09:40 م
جامعة أسوان تعلن رعاية مهرجان مسرح الجنوب أبريل المقبل الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان





أسوان – عبد الله صلاح
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وافقت جامعة أسوان، على رعاية الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، والمقامة خلال الفترة من 23 وحتى 29 أبريل المقبل بمحافظة أسوان.

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن فكرة المهرجان القائمة على التراث والفلكلور الشعبى فكرة جيدة حققت نجاحا كبيرا فى دورته السابقة، والتى أقيمت بمحافظة أسوان واستطاعت نشر قيم مسرحية جيدة، مضيفًا أن من هذا المنطلق سترعى الجامعة المهرجان وستقام عروض المهرجان على خشبة مسرح الجامعة وتنمية المشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وسنساعد على نشر هذه الثقافة المسرحية فى أسوان والصعيد بشكل عام.

ومن جانبه، أكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، أن جامعة أسوان أعلنت دعمها للمهرجان ونشر الثقافة المسرحية، وكذلك مشاركة طلاب الجامعة فى الورش التدريبية والعروض المسرحية التى سينظمها المهرجان وهى اول جامعة مصرية تسعى لتنمية الثقافة المسرحية فى مصر.

وأوضح الهوارى، فى بيان صحفى له اليوم، الأحد، بأن قرار إقامة الدورة الثالثة للمهرجان فى محافظة أسوان نظرًا للنجاح الكبير الذى حققته الدورة الثانية فى أسوان، ومطالبة الأهالى بإقامة المهرجان بصفة دائمة داخل محافظة أسوان.


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