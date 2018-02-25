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"تنمية المشروعات" يطلق مبادرة جديدة لتدريب الفتيات على الصناعات الحرفية

الأحد، 25 فبراير 2018 01:11 م
"تنمية المشروعات" يطلق مبادرة جديدة لتدريب الفتيات على الصناعات الحرفية نيفين جامع الرئيس التفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة





كتب- إسلام سعيد
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أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمراره فى القيام بمبادرات تهدف إلى رفع كفاءة السيدات والفتيات المصريات من خلال تدريبهن على بعض الصناعات الحرفية والتراثية، وكذلك تنمية قدراتهن ومهاراتهن الحرفية والريادية حتى يتمكن من إقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر يحسن من مستواهن المعيشى هن وأسرهن.

 

وأشارت "جامع" فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن أحد تلك المبادرات هى تدريب الفتيات فى قرى محافظة المنيا على صناعة الخيامية، وذلك من خلال مبادرة وحدة النوع الاجتماعى بالجهاز وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسفارة السويدية بالقاهرة، حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع فرع الجهاز بمحافظة المنيا وجمعية سيدات الأعمال بالمنيا.

 

وأضافت: "جارى الآن تدريب حوالى 175 فتاة على فنون صناعة الخيامية من خلال 5 دورات تدريبية، وسوف يصل المشروع بالمتدربات إلى اتقان هذه الصناعة للحصول على منتج راقى على درجة عالية من الجودة والاتقان بما يتيح للمتدربات فرص عمل لدى الغير أو يؤهلهن للحصول على قرض من الجهاز لإنشاء مشروعات خاصة بهن فى هذا المجال خاصة وأن الخيامية من المنتجات النادرة والتى تلقى اقبالا شديدا فى المناطق السياحية".

 

وأكدت على الاهتمام الكبير الذى يوليه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع فى برامج التدريب المختلفة التى يقدمها الجهاز للشباب والفتيات بهدف تأهيلهم وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة او متناهية فى الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ناجحة ومستقرة وتعمل على تحسين مواردهم المالية.

 

 وأشارت إلى انه سيتم تكرار مثل هذه المبادرة بالعديد من المحافظات وتدريب السيدات على مختلف الحرف اليدوية ومساعدتهن فى إقامة مشروعات خاصة بهن.


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