تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروحالأحد، 25 فبراير 2018 06:58 م
كلابش - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكمين جنائيين، و37 حكم جزئى و7 أحكام مستأنفة و32 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى
تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة