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تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 25 فبراير 2018 06:58 م
تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح كلابش - أرشيفية





مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 82 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكمين جنائيين، و37 حكم جزئى و7 أحكام مستأنفة و32 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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