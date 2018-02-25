تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير شقيقين تاجرا فى الحشيش والأسلحة بالمرج





كتب أحمد إسماعيل

طلبت نيابة المرج الجزئية، تقرير المعمل الكيميائى فى واقعة القبض على شقيقين لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش والأسلحة النارية وكلفت النيابة العامة الأجهزة بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شقيقين لاتجارهما فى المخدرات، بمنطقة المرج، حيث سقطا وبحوزتهما 7 كيلو حشيش وأسلحة نارية.

كانت البداية بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن كلا من"شبل .ع.ش" 32 سنة عاطل، سابق اتهامه فى القضية رقم 8261 الوراق لسنة 2009 "مخدرات"، وشقيقه "أحمد" 23 سنة عاطل، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم المرج مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهمين ألقت قوة القبض عليهما بالمرج وهما يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "قيادة وملك الأول"، وبحوزتهما 7 كيلو و500 جرام من الحشيش المخدر، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 20455-1977 sk"غير مبلغ بسرقتها"، وفرد خرطوش عيار 12 مم، و 19 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 510 جنيهات .

وبمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما ..تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وقررت ما سبق .