تفجير انتحارى بمحيط أحد مقرات الحشد الشعبى العراقى وسط كركوك

تفجير انتحارى بمحيط أحد مقرات الحشد الشعبى العراقى وسط كركوكالأحد، 25 فبراير 2018 07:39 ص
جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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وقع تفجير انتحارى قرب أحد مقرات الحشد الشعبى وسط مدينة كركوك شمال العراق، اليوم الأحد ، ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية ..ولم تشر إلى مزيد من التفاصيل.
وكان مصدر أمنى فى محافظة كركوك قد أفاد أمس السبت بأن 3 من عناصر شرطة حماية النفط سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف بئرا نفطيا غربى المحافظة حيث هاجم مسلحون نقاط حراسة شرطة النفط فى البئر رقم ٤٣ بقرية ادريس خباز - التابع لحقل خبازة النفطى فى ناحية الملتقى (٣٥ كم جنوب غربى كركوك) مما أدى إلى مقتل عنصرين من شرطة النفط وإصابة ثالث.
وتقع حقول خباز النفطية جنوب غربى كركوك وتعرضت الآبار فيها إلى أضرار بعد محاولة تنظيم "داعش" السيطرة عليها قبل 3 سنوات ولا زالت الحقول النفطية غير عاملة وتنتج بحدود ٢٥ ألف برميل يوميا.
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