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تعليم بنى سويف : التحقيق فى واقعة ضرب والدة تلميذ لمعلم بالحذاء

الأحد، 25 فبراير 2018 08:07 م
تعليم بنى سويف : التحقيق فى واقعة ضرب والدة تلميذ لمعلم بالحذاء تلاميذ - أرشيفية





بنى سويف أيمن لطفى
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كلف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الشؤون القانونية بإدارة بنى سويف التعليمية بفتح تحقيق فى واقعة اعتداء والدة  تلميذ على معلم  بإحدى المدارس الابتدائية ، ضربا بالحذاء داخل المدرسة .

و كانت مدرسة الهلال الابتدائية بمدينة بنى سويف شهدت تعدى ربة منزل ، والدة تلميذ بالصف الرابع على معلم  أثناء عمله بأحد الفصول ، لضربه لنجلها على رقبته الخميس الماضى  .

 

 


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