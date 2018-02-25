تعليم بنى سويف : التحقيق فى واقعة ضرب والدة تلميذ لمعلم بالحذاء







بنى سويف أيمن لطفى

كلف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الشؤون القانونية بإدارة بنى سويف التعليمية بفتح تحقيق فى واقعة اعتداء والدة تلميذ على معلم بإحدى المدارس الابتدائية ، ضربا بالحذاء داخل المدرسة .

و كانت مدرسة الهلال الابتدائية بمدينة بنى سويف شهدت تعدى ربة منزل ، والدة تلميذ بالصف الرابع على معلم أثناء عمله بأحد الفصول ، لضربه لنجلها على رقبته الخميس الماضى .