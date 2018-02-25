تعليم بنى سويف : التحقيق فى واقعة ضرب والدة تلميذ لمعلم بالحذاء

تعليم بنى سويف : التحقيق فى واقعة ضرب والدة تلميذ لمعلم بالحذاءالأحد، 25 فبراير 2018 08:07 م
تلاميذ - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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كلف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الشؤون القانونية بإدارة بنى سويف التعليمية بفتح تحقيق فى واقعة اعتداء والدة تلميذ على معلم بإحدى المدارس الابتدائية ، ضربا بالحذاء داخل المدرسة .
و كانت مدرسة الهلال الابتدائية بمدينة بنى سويف شهدت تعدى ربة منزل ، والدة تلميذ بالصف الرابع على معلم أثناء عمله بأحد الفصول ، لضربه لنجلها على رقبته الخميس الماضى .
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