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تركيا: القبض على رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى الموالى للأكراد فى التشيك

الأحد، 25 فبراير 2018 10:48 ص
تركيا: القبض على رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى الموالى للأكراد فى التشيك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى صالح مسلم




وكالات الأنباء
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أفادت صحيفة "ديلى صباح" التركية بتوقيف رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطى" الكردى صالح مسلم فى العاصمة التشيكية براغ اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وسبق أن أصدرت السلطات التركية فى نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم، و47 مسؤولا رفيع المستوى آخرين فى "الاتحاد الديمقراطي" الذى تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة صلاته مع "حزب العمال الكردستانى".

وفى 13 من الشهر الجارى أدرجت الحكومة التركية مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه.

 


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صالح مسلم

حزب الاتحاد الديمقراطى

تركيا

الأكراد

سوريا



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