تجديد حبس شقيقين ضربا لصا حتى الموت لمحاولته سرقة شقتهما بالمرج 45 يوما







كتب كريم صبحى

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، تجديد حبس شقيقين، 45 يوما، بتهمة قتل لص حاول سرقة شقتهما بمنطقة المرج.

وطالب نبيل إسحاق محامى المتهمين فى جلسة اليوم أمام المحكمة، بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق، لوجود عنوان ثابت لهما، ولا يخشى عليهما من الهرب.

تعود أحداث الواقعة عندما لقى لص مصرعه على يد أهالى المرج بعد أن لقنوه "علقة ساخنة"، لمحاولته سرقة إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، ولكنه تم القبض عليه قبل السرقة، وتوفى داخل المستشفى متأثرا بجراحه، بسبب تعدى صاحب الشقة وشقيقه عليه بالضرب.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالقبض على لص حاول سرقة إحدى الشقق السكنية، ولكنه لم يتمكن، وتم القبض عليه، وانهال المتهمان عليه بالضرب المبرح عليه حتى سقط على الأرض، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج، ولكنه توفى متأثرا بجراحه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.