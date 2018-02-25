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تأجيل الدعوى المطالبة بوقف قرارات مجلس نقابة الصيادلة لـ28 فبراير

الأحد، 25 فبراير 2018 07:16 م
تأجيل الدعوى المطالبة بوقف قرارات مجلس نقابة الصيادلة لـ28 فبراير مجلس الدولة





كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محى عبيد نقيب صيادلة مصر تطالب بإلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018 لجلسة 28 فبراير الجارى للإطلاع .

 

اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية عصام عبد الحميد وأحمد عبد الله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاته وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين واحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة .

 

جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.

 

 


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القضاء الادارى

الحوادث

نقيب الصيادية

صيادلة مصر



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