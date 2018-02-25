بنك التعمير والإسكان يواصل التوسع والانتشار ويرفع شبكة فروعه لـ 81 فرعا







كتب - أحمد يعقوب

قال بنك التعمير والإسكان إنه حرصا على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التى تلبى كافة الاحتياجات يواصل البنك سياسة التوسع والانتشار بافتتاحه عددا من الفروع خلال الربع الأول من العام الجارى 2018.

وافتتح فتحى السباعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أول فرع للبنك بمحافظة مرسى مطروح مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخبرات البشرية القادرة على تلبية جميع الاحتياجات للأفراد والشركات من أبناء المحافظة وما يجاورها ليصبح عدد فروع البنك 81 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية.

وسيتم افتتاح الفرع الثانى للبنك بمدينة برج العرب خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم. ويعد افتتاح فرعى مرسى مطروح وبرج العرب استكمالا لسلسلة الافتتاحات التى يشهدها البنك خلال السنوات السابقة وستشهد الفترة القادمة العديد من التوسعات الجغرافية الأخرى على مستوى المحافظات لمواكبة التطورات المتلاحقة بالسوق المصرفى المصرى.