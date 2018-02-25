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برلمانى سابق: محمد على بنى مصر فى 40 سنة والسيسى أعاد بناءها فى 4 سنوات

الأحد، 25 فبراير 2018 10:59 م
برلمانى سابق: محمد على بنى مصر فى 40 سنة والسيسى أعاد بناءها فى 4 سنوات جانب من اللقاء





الشرقية - إيمان مهنى
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قال مجدى عاشور، عضو مجلس الشعب السابق: "إن محمد على بنى مصر الحديثة فى 40 سنة، بينما الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد بناءها فى 4 سنوات، لذلك كلنا معاك من أجل استكمال بناء مصر الحديثة، والقضاء على الإرهاب".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" أقيم بساحة مسجد أبو خليل فى الزقازيق، لتأيد الرئيس السيسى لفترة ثانية، بحضور عدد من النواب ومشايخ الطرق الصوفية وشخصيات عامة.

 

من جانب آخر، أكد الدكتور خالد العراقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق: "إننا نواجه حربا شرسة وأجندات خارجية، علشان مصر لا تستعيد مكانتها، إلا أن هذا الشعب وجيشه فى رباط إلى يوم القيامة، فمصر فى رعاية وحماية الله إلى يوم الدين".

 

وأشارت اللاعبة هند حازم، بطلة السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى كلمتها: "إننا عانينا كثيراً بسبب عدم وجود قانون لحماية حقوق متحدى الإعاقة، وأن السيسى هو الرئيس الوحيد الذى أعاد لهنا حقوقنا المجتمعية من خلال القانون المنتظر صدوره".

 

 

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