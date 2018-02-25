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برلسكونى يخاطب حشدا من مؤيديه قبل أيام من الانتخابات بإيطاليا

الأحد، 25 فبراير 2018 10:01 م
برلسكونى يخاطب حشدا من مؤيديه قبل أيام من الانتخابات بإيطاليا رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سلفيو برلسكونى





روما (أ ش أ)
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قابل مناصرو رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سلفيو برلسكونى بتصفيق حار اليوم الأحد، لدى استعداده لإلقاء خطاب من على مسرح مانزونى فى ميلانو.

وبدا الضعف على زعيم حزب يمين الوسط "فورتسا إيطاليا" أو إلى "الأمام يا إيطاليا"، فى مواجهة حصار المنع من تولى منصب عام، والفضائح الجنسية، والتعقيدات القانونية، بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

وتهرب رئيس الوزراء الأسبق من المشاركة فى المسيرات التى تنظمها حملته السابقة على الانتخابات المقررة فى الرابع من مارس المقبل، وفضل إجراء المقابلات التليفزيونية، أو مخاطبة مؤيديه من منزله عبر دائرة تليفزيونية مغلقة.

ويتزعم برلسكونى ائتلاف يمين الوسط، والذى يتضمن حزب "العصبة الشمالية" اليميني، والمتوقع وفق استطلاعات الرأى النهائية المنشورة قبل أسبوع أن يحظى بأعلى الأصوات، لكنها تظل غير كافية للتمكن من حصد الأغلبية البرلمانية.

وفى ظل ما تشهده الحملة الانتخابية من كثافة، تعهد رئيس حزب "العصبة الشمالية" بأن يجعل الإيطاليين فى المكانة الأولى، وأكد أنه على ثقة من أنه سيحصل على غالبية الأصوات.  

 


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