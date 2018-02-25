براءة المتهم بقضية كوبرى ستانلى من تهمة القتل وحبسه 3 سنوات عن الإصابات







الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنح مستأنف الرمل أول، اليوم الأحد، ببراءة "إيثاب جرجس" المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى فى اتهامه بالقتل الخطأ، ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عن الإصابة الخطأ، لارتباطها بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفى حالة سكر، وإتلاف الممتلكات العامة.

كان محامى الشاب إيثاب جرجس المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى، تقدم بطعن على الحكم الصادر بحق المتهم، ومنطوقه الحكم القضائى أول درجة بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك عن تهمة القتل الخطأ، وكذلك بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة الخطأ.

وكانت قضت محكمة جنح الرمل أول، برئاسة المستشار محمد يوسف، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم المتسبب في حادثة كوبري ستانلي الشهيرة، بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك عن تهمة القتل الخطأ، وكذلك بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة الخطأ.

وكان المتهم إيثاب جرجس "طالب بكلية التجارة جامعة المنوفية"، صدم بسيارته 3 طلاب على كوبرى ستانلى، ما أدى لإصابة أحدهم، وسقوط الآخرين فى مياه البحر، وتم إنقاذ الأول، وفقدان الثانى، وهو محمد حسن، الذى استمر فى مياه البحر ما يقرب من أسبوع كامل، فى ظل محاولات البحث عنه، حتى تم العثور عليه عالقا بين الصخور قرب شاطئ ستانلى.