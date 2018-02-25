براءة المتهم بقضية كوبرى ستانلى من تهمة القتل وحبسه 3 سنوات عن الإصابات

براءة المتهم بقضية كوبرى ستانلى من تهمة القتل وحبسه 3 سنوات عن الإصاباتالأحد، 25 فبراير 2018 04:19 م
محكمة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
قضت محكمة جنح مستأنف الرمل أول، اليوم الأحد، ببراءة "إيثاب جرجس" المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى فى اتهامه بالقتل الخطأ، ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عن الإصابة الخطأ، لارتباطها بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفى حالة سكر، وإتلاف الممتلكات العامة.
كان محامى الشاب إيثاب جرجس المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى، تقدم بطعن على الحكم الصادر بحق المتهم، ومنطوقه الحكم القضائى أول درجة بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك عن تهمة القتل الخطأ، وكذلك بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة الخطأ.
وكانت قضت محكمة جنح الرمل أول، برئاسة المستشار محمد يوسف، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم المتسبب في حادثة كوبري ستانلي الشهيرة، بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك عن تهمة القتل الخطأ، وكذلك بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة الخطأ.
وكان المتهم إيثاب جرجس "طالب بكلية التجارة جامعة المنوفية"، صدم بسيارته 3 طلاب على كوبرى ستانلى، ما أدى لإصابة أحدهم، وسقوط الآخرين فى مياه البحر، وتم إنقاذ الأول، وفقدان الثانى، وهو محمد حسن، الذى استمر فى مياه البحر ما يقرب من أسبوع كامل، فى ظل محاولات البحث عنه، حتى تم العثور عليه عالقا بين الصخور قرب شاطئ ستانلى.
إضافة تعليق
أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى
تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة