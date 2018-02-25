بدء توافد ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولى فى دورته الـ28

بدء توافد ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولى فى دورته الـ28الأحد، 25 فبراير 2018 04:43 م
وزير الأوقاف مختار جمعة يستقبل ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
كتب لؤى على
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بدأ اليوم الأحد، توافد ضيوف المؤتمر الدولى الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من مختلف دول العالمين العربى والإسلامى، استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر غدا الاثنين، فى أحد فنادق القاهرة.
تُعقد الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر تحت عنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وكان فى طليعة من وصلوا مصر استعدادا لحضور المؤتمر، الشيخ على بن السيد عبد الرحمن الهاشمى، مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، يرافقه بدر فارس الهلالى وحسن إدريس الحمادى وسعيد محمد الكويتى، كما وصل الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، نائب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة البحرين، يرافقه فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية والدكتور عبد الله عبد الكريم عزت ونواف راشد محمد.
كما وصل الدكتور محمد البشارى مدير معهد ابن سينا بالعاصمة الفرنسية باريس وأمين عام المؤتمر الإسلامى الأوروبى وعضو المجلس التأسيسى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، والشيخ مرزوق أولاد عبد الله أستاذ التعليم العالى الإسلامى بجامعة أمستردام الحرة بهولندا، ووصل الحاج محمد صفيان بن أوانج، كبير الباحثين بدار الإفتاء فى سلطنة بروناى، يرافقه الحاج جعفر بن الحاج مايدين، نائب المفتى بالسلطنة، ووصل كذلك الشيخ عمر معلم جبرينج، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى دولة الكاميرون.
وعبر المشاركون لدى وصولهم مصر، عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لنشر قيم التسامح والسلام داخل مصر وخارجها، بينما ما زالت الوفود المشاركة فى المؤتمر فى دورته الثامنة والعشرين تتوافد استعدادا للافتتاح غدا.
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