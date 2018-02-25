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بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ فى كمبوديا

الأحد، 25 فبراير 2018 11:07 ص
بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ فى كمبوديا صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية




بنوم بنه (أ ش أ)
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بدأ فى كمبوديا اليوم الأحد، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ المتوقع أن يفوز حزب "الشعب الكمبودى" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هون سين فيها بأغلبية ساحقة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن حزب المعارضة الرئيسى "الإنقاذ الوطنى الكمبودى" ليس مسموح له بالمشاركة فى هذه الانتخابات بعد أن قررت المحكمة العليا فى شهر نوفمبر الماضى حل الحزب.

وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان وأعضاء حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودى" هذه الانتخابات بـ"غير الديمقراطية" بعد أن تم تجريد العديد من الأعضاء من حقهم فى التصويت بعد قرار المحكمة حل الحزب بناء على طلب من الحكومة.

من جانبه، دعا حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودى" جميع الدول الصديقة لكمبوديا والأمم المتحدة إلى عدم قبول نتائج هذه الانتخابات.

يشار إلى أن منظمات حقوقية وأعضاء من حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودي" المنحل قد طالبوا فى وقت سابق الداعمين الأجانب ومنهم اليابان بوقف تمويل اللجنة الوطنية للانتخابات فى كمبوديا فى أعقاب قرار المحكمة العليا حل الحزب.


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