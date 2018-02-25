انفجار فى ليستر بوسط بريطانيا وفرق الطوارئ تتوجه نحو موقع الحادث







لندن (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع "حادث كبير" فى مدينة ليستر بوسط البلاد ونصحت المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة ف بيان "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر.. برجاء عدم التواجد فى المنطقة"، ونقلت وسائل الإعلام عن شهود فى المنطقة قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار وعرض تسجيل مصور نشر على تويتر ما بدا أنه حريق فى مبنى بأحد الشوارع السكنية.

قالت إدارة الإطفاء فى بريطانيا، اليوم الأحد، إنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى موقع بمدينة ليستر بوسط انجلترا بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير، وقال رجل إطفاء فى غرفة تحكم فى المدينة "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".