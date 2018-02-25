انتخابات مجالس المحافظات بالعراق 22 ديسمبر المقبل

انتخابات مجالس المحافظات بالعراق 22 ديسمبر المقبلالأحد، 25 فبراير 2018 09:35 م
انتخابات العراق
كتب أحمد سامح
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أفادت قناة العربية، بنبأ عاجل، أن مفوضية الانتخابات العراقية حددت موعد 22 ديسمبر المقبل لانتخابات مجالس المحافظات.
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