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اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بعين شمس

الأحد، 25 فبراير 2018 04:00 ص
اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بعين شمس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف




كتب لؤى على
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يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بكلمة فى المؤتمر الدولى السنوى بكلية الآداب جامعة عين شمس بحضور بعض الوزراء والعلماء والمفكرين والذى يعقد اليوم الأحد تحت عنوان: "الشباب وصناعة المستقبل".

 

ويأتى ذلك تأكيدًا على أهمية التواصل مع شباب الجامعات لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح وتحصينهم من الفكر المتطرف، وإيمانًا بدورهم المهم فى بناء المجتمع.

 

 


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