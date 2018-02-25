اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بعين شمس





كتب لؤى على

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بكلمة فى المؤتمر الدولى السنوى بكلية الآداب جامعة عين شمس بحضور بعض الوزراء والعلماء والمفكرين والذى يعقد اليوم الأحد تحت عنوان: "الشباب وصناعة المستقبل".

ويأتى ذلك تأكيدًا على أهمية التواصل مع شباب الجامعات لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح وتحصينهم من الفكر المتطرف، وإيمانًا بدورهم المهم فى بناء المجتمع.