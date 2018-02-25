اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بعين شمس

اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر "الشباب وصناعة المستقبل" بعين شمسالأحد، 25 فبراير 2018 04:00 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بكلمة فى المؤتمر الدولى السنوى بكلية الآداب جامعة عين شمس بحضور بعض الوزراء والعلماء والمفكرين والذى يعقد اليوم الأحد تحت عنوان: "الشباب وصناعة المستقبل".
ويأتى ذلك تأكيدًا على أهمية التواصل مع شباب الجامعات لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح وتحصينهم من الفكر المتطرف، وإيمانًا بدورهم المهم فى بناء المجتمع.
إضافة تعليق
عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات
"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة