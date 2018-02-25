اليوم.. مؤتمر لعمال النقل البحرى والسكك الحديدية لدعم الرئيس السيسى

اليوم.. مؤتمر لعمال النقل البحرى والسكك الحديدية لدعم الرئيس السيسىالأحد، 25 فبراير 2018 05:00 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود راغب
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تنظم النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، برئاسة عبد الفتاح فكرى، والنقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى برئاسة الدكتور حسام مصطفى، والنقابة العامة للاتصالات برئاسة ابراهيم هيكل، والنقابة العامة للبريد برئاسة سيد يوسف، مؤتمرا عماليًا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ويشارك فى المؤتمر القيادات العمالية على مستوى الاتحاد العام والنقابات العامة، وأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية.
ويأتى المؤتمر فى إطار الحملة العمالية لدعم الرئيس والتى ينظمها اتحاد العمال.
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