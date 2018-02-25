اليوم.. تصديرى السلع الهندسية يطلق "كتالوج" إليكترونيا بمشاركة 250 شركة

اليوم.. تصديرى السلع الهندسية يطلق "كتالوج" إليكترونيا بمشاركة 250 شركةالأحد، 25 فبراير 2018 04:00 ص
عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية
كتب – إسلام سعيد
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يطلق المجلس التصديرى للسلع الهندسية، اليوم أول كتالوج إلكترونى القطاعات الهندسية، بمشاركة ممثلى 250 شركة والذى انتهى منه المجلس خلال الفترة السابقة فى خطوة هى الأولى لتعزيز الصادرات المصرية .
ويشمل الكاتلوج على معلومات عن 250 شركة عاملة فى القطاعات المختلفة، ويستهدف تعزيز القيمة التنافسية للمنتج المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة بغرض دعم نفاذ الصادرات المصرية وتسهيل آلية التواصل مع الشركات العاملة فى القطاعات الهندسية المختلفة.
ويشارك فى اللقاء ممثلى وزارة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من الجمعيات المعنية بالصادرات المصرية، وعدد من رجال الأعمال.
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