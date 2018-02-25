video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. تصديرى السلع الهندسية يطلق "كتالوج" إليكترونيا بمشاركة 250 شركة

الأحد، 25 فبراير 2018 04:00 ص
اليوم.. تصديرى السلع الهندسية يطلق "كتالوج" إليكترونيا بمشاركة 250 شركة عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية




كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

يطلق المجلس التصديرى للسلع الهندسية، اليوم أول كتالوج إلكترونى القطاعات الهندسية، بمشاركة ممثلى 250 شركة والذى انتهى منه المجلس خلال الفترة السابقة فى خطوة هى الأولى لتعزيز الصادرات المصرية .

ويشمل الكاتلوج على معلومات عن 250 شركة عاملة فى القطاعات المختلفة، ويستهدف تعزيز القيمة التنافسية للمنتج المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة بغرض دعم نفاذ الصادرات المصرية وتسهيل آلية التواصل مع الشركات العاملة فى القطاعات الهندسية المختلفة.

ويشارك فى اللقاء ممثلى وزارة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من الجمعيات المعنية بالصادرات المصرية، وعدد من رجال الأعمال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة يعلن إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018

اخبار الاقتصاد

المجلس التصديرى للسلع الهندسية

السلع الهندسية



لا تفوتك
فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة