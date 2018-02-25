اليوم: بدء اجتماعات اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبى

كتبت: دانه الحديدى

تبدأ اليوم اجتماعات اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى، لاستكمال إجراءات تأسيس شركة السخنة العالمية، والتى سيتم الانتهاء منها فى ضوء البنود القانونية لتأسيسها خلال 3 شهور من توقيع الاتفاقية بين الطرفين بالأحرف الأولى، والذى تم فى نوفمبر الماضى خلال منتدى الشباب العالمى فى مدينة شرم الشيخ، على أن يتم العمل بعدها بالتوازى فى التسويق والترويج للمنطقة ومن ثم جذب وإقامة مشروعات داخل منطقة العين السخنة والبدء فى تطوير ميناء السخنة بمساحة 22 كم2 تبعا للاتفاقية فى غضون الثلاثة شهور المقبلة.

ومن جانبه توجه أمس الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، على رأس وفد من المنطقة لدولة الإمارات لبحث الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التنمية المسئولة عن تطوير المشروع اللوجيستى الأكبر المطل على قناة السويس، واستكمال سبل التعاون المصرى الإماراتى فى تطوير ميناء العين السخنة .

وقال الفريق مميش أنه فور الانتهاء من تأسيس الشركة، سيتم بحث المشروعات المناسبة للمنطقة مع مستثمرين بالاتفاق مع موانئ دبى للبدء فى إقامة المشروعات بالعين السخنة، فى ظل الإمكانيات والخبرات التى تمتلكها موانئ دبى، والتى ستخلق طفرة فى منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، فضلا عن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة، كما أن المنطقة تسعى جدياً فى هذا الملف لإنجاز خطوات سريعة تساهم فى تنمية وتطوير المنطقة خاصةً أنها تشمل تطوير مشروع لوجيستى متكامل مدعومة بمنطقة صناعة وتجمع عمرانى كبير.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبى العالمية لتنفيذ المشروع، تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبى العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة، ويتضمن المشروع تطوير مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعاً تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتستهدف الشراكة أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.