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الهند تطلق حملة لتطعيم 35 ألف طفل ضد الحصبة الألمانية (صور)

الأحد، 25 فبراير 2018 09:55 ص
الهند تطلق حملة لتطعيم 35 ألف طفل ضد الحصبة الألمانية (صور) تطعيم الحصبة الألمانية فى الهند




كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة تطعيمات ضد الحصبة الألمانية، للأطفال فى منطقة سيانج الشرقية فى الهند، شمال شرق ولاية أروناشال براديش، التى تنفذ فى المدارس المختلفة بجميع أرجاء الولاية الهندية.

وانطلق العاملين بالصحة الهندية، لتنفيذ خطة حملة تطعيم طلاب المدارس، حيث توجهوا فى بداية الحملة إلى مدرسة كندريا فيديلايا، فى باسيجات، فى منطقة سيانج الشرقية فى الهند، فيما تقوم حكومة ولاية أرونشال براديش النائية، بتنفيذ حملة تطعيم ضد الحصبة الألمانية تهدف إلى تغطية 35 ألف طفل تدعمهم وزارة الصحة الهندية، وتدعمهم على أرض الواقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

ومنطقة سيانج الشرقية، هى منطقة نائية فى شمال شرق الهند، ويغلب على المنطقة الطبيعة الجبلية، ما يضطر العاملين فى حملة التطعيم إلى عبور الطرق الضيقة الوعرة على حافة الجبال، وعبور بعض الجسور البدائية للوصول إلى المناطق السكانية.


حملة تطعيم الحصبة الألمانية فى الهند

 

 

 


أطباء الهند المشاركين فى حملة التطعيم

 

 

 


حملة تطعيم فى منطقة نائية بالهند

 

 

 


تطعيم طالبة فى الهند ضد الحصبة الألمانية

 

 

 


أطباء يعبرون الجبال فى الهند لتطعيم الأطفال

 

 

 


أطباء يعبرون جسر بالهند لتطعيم الأطفال ضد الحصبة

 

 

 


الهند تطلق حملة تطعيم ضد الحصبة الألمانية

 

 

 


يونيسف والصحة العالمية ترعى حملة تطعيم فى الهند

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