النيابة تطلب التحريات بشأن مصرع "عراقية الجنسية" فى حريق بالطالبية





كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار باهر حسن تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير الحماية المدنية، بشأن مصرع ربة منزل عراقية الجنسية داخل شقتها بالطالبية اختناقا بسبب اشتعال حريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة الطالبية، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل تقيم بالشقة لتعرضها للاختناق، وتبين أنها عراقية الجنسية تبلغ من العمر 86 عاما، حيث يعطف عليها سكان المنطقة لعدم وجود دخل مادى لها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.