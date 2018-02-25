"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1303 مركبات مخالفة

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1303 مركبات مخالفةالأحد، 25 فبراير 2018 01:00 ص
ضبط مخالفات فى حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 895 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 408 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
إضافة تعليق
عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة