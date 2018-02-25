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الأحد، 25 فبراير 2018 08:35 ص
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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1303 مركبات مخالفة

الأحد، 25 فبراير 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1303 مركبات مخالفة ضبط مخالفات فى حملة مرورية - ارشيفية




كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 895 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 408 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 


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