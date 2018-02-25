"المحررين الاقتصاديين" تنظم ورشة عمل حول المفاهيم الاساسية للاستثمار







كتب- هانى الحوتى

نظمت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ورشة عمل بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية "ecma"، حول المفاهيم الأساسية للاستثمار، التى شهدت حضورا مكثفا من الصحفيين الاقتصاديين، حيث تناولت الورشة التعريف بمفاهيم الاستثمار الأساسية، ودوره فى توفير فرص العمل للشباب، ومواجهة البطالة.

ومن جانبه، أكد محمود جبريل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ومسئول ملف التطوير والتدريب بالجمعية، أن الإعلام الاقتصادى يلعب دورا هاما فى العمل على توعية المواطنين بأهمية الإدخار، ودوره فى القدرة على الاستثمار الذى يساهم فى عجلة النمو الاقتصادى، كما أشار إلى الدور السلوكى للمستثمر فى توجيه استثماراته، ومدى قدرته على استثمار مدخراته فى الوقت الراهن، بهدف تحقيق عوائد مستقبلية.

وتسعى الجمعية إلى تقديم أفكار مبتكرة تتلائم مع المستجدات التى تشهدها أسواق المال العالمية، بما يتيح تقديم كوادر مدربة بصورة أكثر احترافية فى جميع أدوات سوق المال، وحددت الجمعية برنامجا متكاملا لتدريب العاملين بالسوق على الأدوات المالية الجديدة، سواء لمديرى المحافظ أو الصناديق أو السمسرة، كذلك شرح التفاصيل الفنية الخاصة بالطروحات الحكومية المرتقبة بصورة تفصيلية، بالإضافة إلى تقديم برامج أكثر تخصصاً فى المجال، وإدخال التكنولوجيا المتطورة فى نسختها الحديثة للبرنامج، وكذلك حرصها على التواصل مع شعبة المحررين الاقتصاديين للعمل على تدريب ورفع كفاءة شباب الصحفيين الاقتصاديين.