المجلس التصديرى للسلع الهندسية يضع خطة لغزو الأسواق الأفريقية 2018







كتب – إسلام سعيد

قال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة بالقارة الأفريقية، وذلك عن طريق توسيع قاعدة المصدرين، من خلال خطة واضحة المعالم تعتمد على التوسع فى المشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة وزيادة البعثات الترويجية خلال عام 2018 لغزو الأسواق الأفريقية.

وأضاف أبو فريخة، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس التصديرى للسلع الهندسية يستهدف توسيع قاعدة أعضائه، نظرًا لأن القاعدة الحالية لا تتخطى 350 عضوا وهو عدد صغير جدا مقارنة بحجم قطاع السلع الهندسية.

وأوضح أنه تم إطلاق كتالوج القطاعات الهندسية ويضم 250 شركة عاملة فى القطاعات المختلفة، ويستهدف تعزيز القيمة التنافسية للمنتج المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة بغرض دعم نفاذ الصادرات المصرية وتسهيل آلية التواصل مع الشركات العاملة فى القطاعات الهندسية المختلفة.

ومن جانبه، قال حسام فريد، نائب رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن اتحاد الصناعات المصرية اطلق مبادرة مصر تصنع من حوالى 11 شهرا وهدفها هو سد العجز فى الإنتاج المحلى لذلك قامت اللجنة بالعمل على عدة محاور وهى سلاسل القيمة المضافة والتركيز على المشروعات القومية وحل مشاكل المصنعين مثل سعر الصرف والضرائب وكيفية تحقيق التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم قيمة صادرات القطاع.

وأضاف فريد، أن هناك 4 نقاط هامة تندرج تحت محور تعظيم قيمة صادرات القطاع وهى آليات التمويل والتوسع فى استخدام التكنولوجيا وتوفير العمالة المدربة وتوسع فى فتح الأسواق الجديدة ومن هنا جاءت فكرة كيفية التواصل والحصول على معلومات سليمة من خلال بوابة الكترونية تساعد المصدرين والمصنعين على الحصول على المعلومات الاقتصادية الهامة.

وأشار إلى أن البوابة الالكترونية هى أكبر مكان يجمع فرص الحصول على فرص تصديرية وفرصة للشركات للعمالة فى القطاع فى عرض منتجاتها.