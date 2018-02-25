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الكنيسة تعلن وفاة أسقف طما بأحد مستشفيات لندن

الأحد، 25 فبراير 2018 11:36 م
الكنيسة تعلن وفاة أسقف طما بأحد مستشفيات لندن الكنيسة





سارة علام
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أعلنت الكنيسة القبطية وفاة الأنبا فام أسقف طما بعد صراع مع المرض فى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن. 
 
كانت الكنيسة قد ودعت الأسبوع الماضى، الأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد الذى توفى بعد صراع مع الفشل الكبدى بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية ولم يصل جثمانه القاهرة حتى اليوم.
 
 

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