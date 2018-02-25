القوى العاملة تتابع مستحقات وتعويضات 29 عاملا فى حادث أتوبيس بالإسكندرية







كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة حادث احتراق أتوبيس يستقله 30 عاملا بالإسكندرية ، توفى منهم 9 وأصيب 20 عاملا أمس، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العمال المتوفيين والمصابين بالشركة التى يعملون بها، باعتبارها اصابة عمل وهم فى طريقهم للعمل.

وتلقي الوزير تقريرا عاجلا اليوم السبت، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية حسن رداد إبراهيم، أشار فيه إلى أن الحادث المرورى، الذى وقع أمس السبت، وكان العمال متجهون بالأتوبيس من كفر الدوار للشركة لأداء الوردية الثانية، التى تعمل من الثالثة عصراً حتى العاشرة مساء، وقد أسفر عن احتراق أتوبيس رحلات يستقله نحو 30 عاملاً يعملون بالشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسيلين، ويعمل بها 2300 عامل، ونتج عن الحادث وفاة 9 عمال وأصابه 20 عاملا منهم أثنين في حالة حرجة.

وقال: إن الإدارات المعنية بالمديرية، "الادارة العامة لرعاية القوى العاملة، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وتامين بيئة العمل" ، انتقلت علي الفور ،وذلك للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة أحوال العمال المتوفيين والمصابين على مستوى الشركة، وتبين أن المتوفيين هم : محمد حمدى محمد محمد، ومحمد عبد الراضى محمد،محمد صبحى سعيد ابراهيم، وأحمد فوزى عبد العزيز، وسامح محروس الصاحى، وطارق حسين ابراهيم، وعماد صبرى عبد الخالق، وعبده السيد عبده، وكريم حسن على.

كما تابعت المديرية أحوال المصابين وتبين علاجهم بالمستشفيات راس التين، والقبارى ، والجمهورية، وجمال عبد الناصر.

وسوف يقوم مدير المديرية بالاجتماع غدا الأحد، مع المسئولين بالشركة للوقوف علي مستحقات وتعويضات العمال المتوفيين والمصابين.