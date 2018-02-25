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القبض على تاجر نصب على رقيب شرطة فى 35 ألف جنيه بالغربية

الأحد، 25 فبراير 2018 01:44 ص
القبض على تاجر نصب على رقيب شرطة فى 35 ألف جنيه بالغربية حبس - أرشيفية




الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد مجدى عوض مدير الإدارة، من إلقاء القبض على تاجر مواد غذائية مقيم كفر حشاد مركز كفر الزيات، سبق اتهامه فى 9 قضايا خيانة أمانة آخرها القضية رقم 8788/2011 جنح مركز كفر الزيات بعد احتياله والاستيلاء على مبلغ 35 ألف جنيه، من رقيب أول شرطة بمديرية أمن الأقصر ومقيم بكفر حشاد.

 

كان العميد مجدى عوض مدير إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من محمود حسن محمد اللبنى 47 سنة رقيب اول شرطة بمديرية أمن الأقصر، أتهم فيه المدعو صبحى محمد عبد الرازق نعم الله مواليد 1986 سبق اتهامه فى 9 قضايا خيانة أمانة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 35 ألف جنيه.

 

وبعرض المعلومات على اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف الواقعة ضمت رئيس قسم الأموال العامة والرائد محمد نصحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات.

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وباستئذان النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط المتهم وبمواجهته، بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 2 أحوال قسم مكافحة الأموال العامة، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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