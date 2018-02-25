"العرباوى": السد العالى قادر على توفير احتياجات مصر المائية لمدة 100 عام







كتب محمود راغب _ الأقصر أحمد مرعى _ تصوير محمد زاهر

انطلقت الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي تستضيفه مدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

والجلسة بعنوان "الإدارة المستدامة لمنظومة الري والصرف"، وترأسها الدكتور عبد العظيم علي وأدارتها الإعلامية علا بكر.

وشارك في الجلسة كل من الدكتور محسن العرباوي، واضع الميزان القومي المائي لمصر والمشرف على فريق وضع قواعد تشغيل السد العالي، والدكتور أيمن عياد مدير مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المياه والمرافق وكذلك مدير قطاع المياه في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وفي كلمته خلال الجلسة، قال العرباوي إن الوضع في مصر الآن يختلف عما سبق في ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية إلى جانب الزيادة الكبيرة في نسبة السكان. كما أشار إلى أن السد العالي يمكنه توفير احتياج مصر من المياه لمدة 100 عام والدولة المصرية تبذل مجهودات مهولة لتأمين وتوفير تلك الاحتياجات.

وأوضح العرباوي أن 55 مليار متر مكعب من المياه التي تأتي إلى مصر تأتي من النيل الأزرق خارج مصر، لافتاً إلى أن المياه الجوفية المتوافرة في دول حوض النيل قادرة على تلبية متطلبات تلك الدول في عدة مجالات، لذلك يجب على هذه الدول الاستفادة من تلك المصادر وعدم الاعتماد على مياه النيل فقط في كل شيء.

وخلال الجلسة أيضًا، قال الدكتور أيمن عياد مدير مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المياه والمرافق: "إننا نحتاج 5 مليار متر مكعب بعد عشرين عامًا لتلبية احتياجاتنا من المياه، خاصة أننا نواجه زيادة سكانية مستمرة".

وكانت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي تنظمه وزارة الهجرة، قد انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 23 عالمًا من علماء مصر في الخارج، والتي تستمر حتى غدًا الاثنين.