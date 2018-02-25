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الأحد، 25 فبراير 2018 12:42 م
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العثور على 100 حزام ناسف فى مستودع لداعش غربى الأنبار

الأحد، 25 فبراير 2018 08:43 ص
العثور على 100 حزام ناسف فى مستودع لداعش غربى الأنبار الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية




بغداد (أ ش أ)
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عثرت الاستخبارات العسكرية العراقية وقوات الأمن على 100 حزام ناسف فى مستودع لتنظيم "داعش" غربى محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الأحد،إنه فى عملية استباقية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة والتحرك السريع نحو الهدف تمكنت الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة وبالتعاون مع أبطال اللواء 29 من الفرقة ذاتها من ضبط واحدا من أهم مستودعات الدواعش على شكل مضافة فى أحد الأنفاق بصحراء عيت بين منطقتى هيت والبغدادى بمحافظة الأنبار.

وأضافت المديرية أنها عثرت بداخل الأنفاق على 100 حزام ناسف معد للتفجير و1000 كبسولة تفجير و1000 سبحة تفجير و150 لغم vs50 و25 عبوة ناسفة و6 براميل وقود و2 دراجة نارية وسيارة همر.

يذكر أن القوات الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على مضافات وأنفاق تابعة لتنظيم "داعش" فى مناطق متفرقة من العراق حيث تتم تدمير تلك المضافات والأنفاق بشكل كامل.


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داعش

الانبار

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