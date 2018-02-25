الصين تقترح إلغاء نص دستورى يمنع البقاء فى الرئاسة لأكثر من فترتين







رويترز

مهدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى الطريق اليوم الأحد لبقاء الرئيس شى جين بينج فى منصبه لأجل غير مسمى باقتراح إلغاء نص دستورى يمنع البقاء فى الرئاسة لأكثر من فترتين.

وبموجب الدستور يتعين على شى (64 عاما) أن يتنحى عن منصبه بعد أن يكمل فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، ومع اقتراب نهاية فترة ولايته الأولى سيجرى انتخابه رسميا لفترة ثانية فى افتتاح الدورة البرلمانية فى الخامس من مارس.

وليس هناك قيود على فترة رئاسته للحزب أو الجيش لكن من المعتاد ألا تتجاوز هذه الفترة عشر سنوات. وبدأ شى فترة رئاسته الثانية للحزب والجيش فى أكتوبر فى نهاية مؤتمر الحزب الشيوعى الذى يعقد كل خمس سنوات.

ولم يتضمن الإعلان الذى بثته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الكثير من التفاصيل. وقالت شينخوا إن اللجنة المركزية للحزب قدمت الاقتراح،ويتناول الاقتراح أيضا منصب نائب الرئيس.

وأضافت الوكالة "اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى إلغاء تعبير ألا يقضى رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائبه 'أكثر من فترتين متعاقبتين' من دستور البلاد".

وذكرت الوكالة فى تقرير منفصل أن اللجنة اقترحت كذلك إضافة "فكر (الرئيس) شى جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد".

ويتعين موافقة البرلمان على تعديل الدستور، ويهيمن نواب تم اختيارهم بسبب ولائهم للحزب الشيوعى على البرلمان مما يضمن الموافقة على تعديل الدستور.