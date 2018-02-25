"الصناعة": 1.3 مليار دولار استثمارات لبنانية بمصر..و 680 مليون تبادل تجارى







كتبت – رانيا فزاع

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان بلغ عام 2017 حوالى 680 مليون دولار وحجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر سجلت 1.3 مليار دولار .

وأضاف قابيل فى كلمته مساء اليوم بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "الصناعة المصرية افاق جديدة "، أنه يوجد تواصل دائم مع القيادة اللبنانية لزيادة التبادل بين البلدين فى مجالات الصحة والدواء.

وأوضح وزير التجارة أن حجم العجز التجارى كان 53 مليار دولار منذ ثلاث سنوات وبسبب خطة الاصلاح الاقتصادى القوية التى تحملها الشعب المصرى تم التطويروتحسن كبير فى هذا العجز خلال أخر عامين.

وأكد قابيل، أن أكبر استثمار كان فى البنية التحتية التى توقفت من 2011 حتى 2015 بسبب الثورات التى شهدتها مصر، وبعد ذلك تم تحقيق ازدواج قناة السويس ومحور القناة ونجحت مصر فى اضافة 50 % من الطاقة الكهربائة إضافة الى 28 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية و5 كليو متر من الطرق.

وقال وزير التجارة، إن مصر شهدت تطوير تشريعى مثل قانون التراخيص وقانون الاستثمار إلى جانب المجمعات الصناعية مثل الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ودعم التجارة الخارجية بزيادة الصادرات وتقليل الوردات، لافتا إلى إنشاء اكبر مدينة صناعية بمصر بالتعاون مع شركة سنغافورية فى محافظة الفيوم.

وقال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لإدارة الأعمال، إن حجم استثمارات إن مصر ترتبيها السادس فى الدول المصدرة للبنان بقيمة وصلت عام 2016 لـ 770 مليون دولار منهم 300 مليون دولار لخام الذهب.