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الشرطة البريطانية: انفجار هائل يدمر متجرا ومنزلا فى ليستر بوسط بريطانيا

الأحد، 25 فبراير 2018 11:28 م
الشرطة البريطانية: انفجار هائل يدمر متجرا ومنزلا فى ليستر بوسط بريطانيا عناصر من الشرطه البريطانية





لندن (رويترز)
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع "حادث كبير" بعد أن دمر انفجار ضخم متجرا ومنزلا فى مدينة ليستر بوسط البلاد.

وقالت الشرطة فى بيان "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر.. برجاء عدم التواجد فى المنطقة"، وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على تويتر  أن ألسنة اللهب تتصاعد فى سماء المدينة من أطلال ما قال بعض الشهود إنه متجر كبير لبيع السلع الاستهلاكية ومنزل دمر فى الانفجار.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار كبير وانهيار مبنى، وقال رجل إطفاء فى غرفة تحكم فى المدينة "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

ونقلت صحيفة ليستر ميركورى عن ساكن لم تذكر اسمه يعيش على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث قوله "سمعنا انفجارا هائلا. كان الأمر مخيفا للغاية"، وأضاف "هرعنا لننظر عبر نوافذ الطابق الأعلى وشاهدنا أعمدة دخان تتصاعد وبعد عدة ثوانى شاهدنا ألسنة لهب برتقالية اللون".


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