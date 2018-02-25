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الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو الجمعة فى قضيتى فساد

الأحد، 25 فبراير 2018 10:37 م
الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو الجمعة فى قضيتى فساد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو





القدس (أ ف ب)
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أفادت وسائل إعلام عدة الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخضع الجمعة المقبل، للاستجواب كمشتبه به وكشاهد فى مسألتى فساد.

واستجوبت الشرطة نتنياهو 7 مرات منذ مطلع العام 2017، وأوصت فى الثالث عشر من فبراير باتهامه بالفساد والاختلاس وسوء استغلال الثقة فى ملفين آخرين.

وردا على سؤال لفرانس برس، أعلن متحدث باسم الشرطة أنه غير قادر على التأكيد أن نتنياهو سيستجوب الجمعة.

وبحسب الإذاعات والتلفزيونات العامة فان نتنياهو سيستجوب كمشتبه به فى قضية "بيزيك"، وهو اسم أكبر مجموعة اتصالات فى إسرائيل، وكشاهد فى شكوك حول فساد محتمل حصل خلال بيع ألمانيا لإسرائيل 3 غواصات عسكرية.

والمتورطون فى مسألة "بيزيك" هم المساهم الأكبر فى مجموعة الاتصالات الإسرائيلية هذه، شاوول إيلوفيتش وزوجته، والمديرة العامة للمجموعة ستيلا هاندلر، إضافة إلى 4 آخرين اعتقلوا الأحد الماضى.

 


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