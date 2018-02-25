السياحة: إلغاء وتخفيض الجزاءات على 60 شركة سياحية

بعد مراجعة اللجنة القانونية لتظلماتها..
السياحة: إلغاء وتخفيض الجزاءات على 60 شركة سياحيةالأحد، 25 فبراير 2018 07:58 م
رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت ميرفت رشاد
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قررت وزارة السياحة إلغاء وتخفيض الجزاءات الموقعة على 60 شركة سياحية، وذلك بعد قيام اللجنة القانونية بالوزارة بمراجعة المبررات التى ساقتها تلك الشركات في الالتماسات والتظلمات التى تقدمت بها، وجارى النظر حاليا فى تظلمات أكثر من 100شركة أخرى، يأتى ذلك إيمانا من وزارة السياحة بدورها في مساندة الشركات السياحية بما لا يخالف القانون وبما يتفق مع اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والتأكيد على الدور الرقابى لوزارة السياحة على هذه الشركات.
من جانبه، أوضح محمد شعلان رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة أن قرار وزارة السياحة بإلغاء وتخفيض العقوبات جاء بعد الدراسة الدقيقة للتظلمات التى تقدمت بها هذه الشركات واقتناع اللجنة القانونية بالأسباب والمبررات التى وردت بها، مؤكدا أن الدور الرقابى للوزارة على شركات السياحة لا يقتصر فقط على مراقبة أداء هذه الشركات وتوقيع العقوبات على المخالف منها ولكنه يشمل أيضا الحرص على مصلحة شركات السياحة بما يضمن نهضة القطاع ويحقق الصالح العام.
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