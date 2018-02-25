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السفيرة الأمريكية السابقة فى الكويت وليبيا: غزونا للعراق خطأ استراتيجى فادح

الأحد، 25 فبراير 2018 10:42 ص
السفيرة الأمريكية السابقة فى الكويت وليبيا: غزونا للعراق خطأ استراتيجى فادح ديبورا جونز




كتب محمد جمال - وكالات أنباء
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اعتبرت سفيرة أمريكا السابقة فى الكويت وليبيا، ديبورا جونز، أن غزو بلادها للعراق، هو خطأ استراتيجى فادح للولايات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية فى مقابلة مع صحيفة "غازيتا رو" الروسية نشرت اليوم: "أنا لا أعتقد أن أحدا فى الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق كان خطأ استراتيجيا، وسوف ينظر إليه على أنه خطأ استراتيجى فى القرن الحادى والعشرين".

وأشارت هذه الدبلوماسية المعروفة فى الأوساط السياسية، إلى أن كل عمل عسكرى أو إرهابى ضد الولايات المتحدة يرافقه تغيير فى العقيدة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت قائلة: "المفارقة فى ما حدث فى العراق، تكمن فى أنه كان لدينا جنرالات فى وزارة الخارجية الأمريكية، مثل كولن باول وريتشارد آرميتاج اللذان كانا ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع رئيس البنتاجون (دونالد رامسفيلد) يدعمون الغزو بقوة". 


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