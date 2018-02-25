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السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بروض الفرج

الأحد، 25 فبراير 2018 06:31 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بروض الفرج هيروين - أرشيفية





كتب عبد الله محمود
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بروض الفرج، وضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتجار "جمال.م " 36 سنة عاطل فى المواد المخدرة " الهيروين "، واتخذ من دائرة قسم روض الفرج مكانا له لترويج بضاعته، وأعترف خلال التحقيقات بحيازته جميع المضبوطات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، باتجار "جمال.م " فى المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته 150 تذكرة  هيروين معدة للبيع، ومبلغ مالى، فتم إقتياده إلى القسم وإحالته للنيابة العامة التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

 

 


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اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

النيابة العامة

ضبط عاطل

السجن المشدد

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

مباحث القاهرة

روض الفرج



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