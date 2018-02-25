السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بروض الفرج

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بروض الفرجالأحد، 25 فبراير 2018 06:31 م
هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بروض الفرج، وضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتجار "جمال.م " 36 سنة عاطل فى المواد المخدرة " الهيروين "، واتخذ من دائرة قسم روض الفرج مكانا له لترويج بضاعته، وأعترف خلال التحقيقات بحيازته جميع المضبوطات.
كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، باتجار "جمال.م " فى المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته 150 تذكرة هيروين معدة للبيع، ومبلغ مالى، فتم إقتياده إلى القسم وإحالته للنيابة العامة التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
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