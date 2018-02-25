السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بروض الفرج







كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بروض الفرج، وضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتجار "جمال.م " 36 سنة عاطل فى المواد المخدرة " الهيروين "، واتخذ من دائرة قسم روض الفرج مكانا له لترويج بضاعته، وأعترف خلال التحقيقات بحيازته جميع المضبوطات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، باتجار "جمال.م " فى المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته 150 تذكرة هيروين معدة للبيع، ومبلغ مالى، فتم إقتياده إلى القسم وإحالته للنيابة العامة التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.