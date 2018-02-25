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السجن المؤبد لفلسطينى بعد إدانته بقتل إسرائيلية

الأحد، 25 فبراير 2018 06:27 م
السجن المؤبد لفلسطينى بعد إدانته بقتل إسرائيلية شرطه الاحتلال الإسرائيلى





القدس (أ ف ب)
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أصدرت محكمة إسرائيلية قرب تل أبيب الأحد، حكما بالسجن المؤبد على شاب فلسطينى دين بقتل إسرائيلية كانت صديقته، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد خروف من مدينة نابلس فى شمال الضفة الغربية المحتلة، فى أغسطس 2017 بعد العثور على جثة الإسرائيلية ميخال حليمى (30 عاما) التى كانت فقدت قبل أشهر.

وارتبط خاروف وحليمى بعلاقة عاطفية، وكان المحققون يتحدثون فى البداية عن "جريمة عاطفية" ولكن خروف أكد أنه قتلها بسبب "دوافع قومية".

وكانت حليمى متزوجة من آخر، وتقيم فى مستوطنة أدم فى الضفة الغربية المحتلة.

 


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