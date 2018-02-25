"الزراعة": 1060 مزرعة للخيول مسجلة بـ"الزهراء" تخضع للمعايير البيطرية





كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أن اجمالى مزارع الخيول العربية الأصيلة المسجلة بمحطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة تبلغ 1060 مزرعة خيول تنطبق عليها جميع المعايير الصحية والبيطرية، وتصل الطاقة الانتاجية لها إلى أكثر من 25 ألف حصان عربى أصيل.

وأكد التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تواصل تطبيق المنظومة الجديدة فى اتباع جميع إجراءات الخيول المصرية المعدة إلى التصدير لدول الاتحاد الأوروبى، ويتم إعداد الخيول المصدرة من قبل المحجر البيطرى التابع لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، والتى تشمل مدة حجرها بيطريًا قبل تصديرها إلى الخارج والتى تصل مدتها 90 يومًا للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع التصدير إلى الخارج.

يأتى ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر والتى تضمنت استصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، واستصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة يفيد بخلو الخيول من الأمراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميًا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص،ويتم يعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقًا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات علي نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.