الداخلية التونسية: الكشف عن خلية تكفيرية تحرض على الإرهاب







تونس أ ش أ

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى التونسى بولاية مدنين من كشف خلية تكفيرية تتكون من3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و27 سنة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية ، اليوم الأحد ، أنه خلال التحقيق مع عناصر الخلية تبين أنهم يقومون بعقد اجتماعات سرية ويتواصلون مع عناصر تكفيرية بالداخل وعناصر إرهابية بالخارج ويتولون نشر دروس ذات منحى تكفيرى وأناشيد تمجّد الإرهاب وتحرض عليه وتشيد به على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أنه باستشارة النيابة العامة أذنت بالتحفاظ على كافة أفراد الخلية ومحاكمتهم بتهمة "الاشتباه فى الانتماء إلى تنظيم إرهابي".