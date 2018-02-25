الخرطوم تقر منح المواطن من أم سودانية وأب جنوبى الجنسية السودانية







الخرطوم (أ ش أ)

أقر مجلس الوزراء السودانى فى اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس المجلس النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة 2018 ، الذى قدمه وزير الداخلية الفريق حامد منان، وذلك لإزالة تعارض دستورى بين القانون والدستور.

وبموجب مشروع القانون يصبح من حق المواطنين من أم سودانية وأب جنوب سودانى التمتع بالجنسية السودانية، أسوة بأبناء السودانيات من أجانب من الدول الأخرى.

وأجاز المجلس عددا من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم للتعاون بين السودان وكل من الأردن وبيلاروسيا وتركيا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعاون البنكي، والزراعة والأغذية والصناعة، وبين السودان وتونس حول إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة من تأشيرة الدخول .