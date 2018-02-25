الخارجية الأردنية: بلادنا تقف مع الكنائس المسيحية فى رفضها إجراءات الاحتلال







عمان (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، وقوف الأردن مع الكنائس المسيحية بالقدس فى رفضها إجراءات الاحتلال التى تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها وتفاقم تهديدات الاحتلال للوجود المسيحى فى المدينة المقدسة.

وقال الصفدي، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "نقف مع الكنائس المسيحية فى القدس فى رفضها إجراءات إسرائيل التى تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها وتفاقم تهديدات الاحتلال للوجود المسيحى فى المدينة المقدسة".

وأضاف أن "إغلاق كنيسة القيامة مؤشر على خطورة التجاوزات الإسرائيلية يستدعى تحركا دوليا يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم".

وكانت البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، قد أعلن باسم جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحق الكنائس بفرض ضرائب على عقارات الكنائس، فى إجراء احتجاجى تاريخى غير مسبوق.