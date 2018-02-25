الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمحل تصوير مستندات فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل تصوير مستندات بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمكتبة بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم دائرة القسم .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بمحل لتصوير المستندات كائنه بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق على مساحة 21 متر تقريباً، ملك " أ . م . أ " 43 سنه، مؤهل عالي ومقيم بمدينة شبين الكوم، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات .

وأسفر الحريق عن احتراق أبواب المحل و 4 ماكينة تصوير و أوراق خاصة بالتصوير، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية .

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم1873 إداري قسم شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .