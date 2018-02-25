الحريرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بريطانيا لبحث التعاون بين البلدين

الحريرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بريطانيا لبحث التعاون بين البلدينالأحد، 25 فبراير 2018 06:35 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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تلقى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات فى المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى أنه جرى البحث فى التحضيرات الجارية لمؤتمر "روما" لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر "سيدر" فى باريس لدعم الاستثمار فى لبنان.
وشكر الحريرى جونسون على المساعدات التى تقدمها بريطانيا للبنان فى مجالى الأمن والاقتصاد ومساعداتها الإنسانية لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
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