الجيش السورى يفجر سيارة محملة بالمتفجرات قبل وصولها لهدفها بدمشق





دمشق (أ ش أ)

نجحت قوات الحرس الجمهورى فى سوريا فى التصدى لمحاولة شنها مسلحون بواسطة انتحارى يقود سيارة مفخخة لاختراق حى القابون قرب العاصمة دمشق، وتمكنت من تفجيرها بمن عليها قبل وصولها لهدفها.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن الانتحارى الذى كان يقود سيارة ركاب مليئة بالمتفجرات اقترب من حاجز لقوات الحرس الجمهورى على الطريق العام وهو يقود سيارته بسرعة جنونية،وأشارت إلى أن الجنود الذين لاحظوا سرعته المريبة فتحوا النار على سيارته من مدفع رشاش عيار كبير فى الوقت المحدد فتم تفجير المركبة بمن فيها قبل وصولها إلى الحاجز.

وأوضحت أنه عقب ذلك شن الإرهابيون هجوما باتجاه المنطقة التى استهدفها الانتحارى بسيارته المفخخة فتم صدهم من قبل قوات الحرس الجمهورى دون أن يتعرض أى من المدنيين أو العسكريين فى المنطقة لأذى.

وكانت وحدات الجيش السورى العاملة فى القنيطرة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قد أحبطت أمس هجوما لإرهابيى تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية فى محيط مدينة البعث.